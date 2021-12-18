На Львівщині загинув шахтар [ Редактировать ]
На Львівщині загинув шахтар. Сталося це через обвал породи на глибині понад пів кілометра - у копальні "Надія". Чоловіка намагалася врятувати медсестра підземного медпункту, але по дорозі на поверхню, гірник помер. У нього залишилася дружина та троє дітей. Причини трагедії нині з'ясовує спеціальна комісія.
Богдан Кейван, директор департаменту енергоефективності Львівської ОДА:
Стався обвал породи. Бо о четвертій годині проводились вибухові роботи, ну підготовка рубки. Так сталося, що десь не витримало кріплення.
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