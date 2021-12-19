В Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская исследовательская станция "Академик Вернадский", прошел рекордный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба Национального арктического научного центра.

Таким образом, высота снежного покрова достигает 2,75 метра. Полярники не фиксировали подобные показатели на протяжении 20 лет.

К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж... 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет.

Отмечается, что предыдущий рекорд, как отметили в антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в этом году.

Читайте также, в Москве прошел рекордный снегопад за последние 28 лет. За минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады, таким образом выпало 20% от месячной нормы снега, составляющей 56 миллиметров.

Кроме того, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.