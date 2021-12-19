Що чекає на луганське село: еволюція чи вимирання [ Редактировать ]
Нове і старе село. Це немов дві паралельні реальності. В одній - у селян є вся необхідна інфраструктура. І навіть більше - кінотеатр і АЙТІ-хаб, де пенсіонери освоюють ноутбуки.
В іншій - у звичнішій реальності - розбиті дороги, занедбаний сільський клуб і скромний сільмаг. І розташовані ці села не в різних країнах, а лише за кілька кілометрів одне від одного. На Луганщині. Як так вийшло? Ігор Левенок розкаже.
Хіба тут треба якісь слова…?
-Стекла побиты, рам уже нет, а с той стороны уже приступили к разборке стен…
-Можливо, так співпали зірки, а можливо, так сподобалася територія…
-І тепло, і хата дебела, ти глянь як нормально…
Ігор Левенок, кореспондент:
Українське село - еволюція чи вимирання? Ми маємо вдихнути нове життя в наше село. Це заявив Президент. І в нашій державі тепер реалізовують цілий проект, який має назву "Нове село". Втілювати його планують спершу на прифронтових територіях Донбасу, а потім поширити по всій Україні. Чи справді він врятує нашу "колиску нації" від лихої долі? Побачимо.
Ми рушаємо в Луганську область. Туди, де почали втілювати задум "Нове село". Пункт призначення - Шульгинка. В минулому - козацький хутір. Розташований у сільській глибинці. За навігатором, найкоротший шлях із Донеччини пролягає ось цією дорогою… Але тут доцільніше сказати пролягає "за цим напрямком".
-Той момент, коли їхати по узбіччю краще, ніж по так званій асфальтованій дорозі…
Після дорожнього квесту з перешкодами, слід трохи перевести подих. Село Нова Астрахань. І тут зупинка. Кілька людей юрбляться у центрі біля яток із товарами. Утім, торгівля - не йде, бідкаються продавці.
-У людей денег нет, пенсию сколько старикам добавили?
Нова Астрахань. Заснована запорізькими козаками. Населення - понад півтори тисячі. Має славетну історичну минувшину.
-До речі, тут колись стояв навіть кірасирський полк…
А нині - скрута. Вона тут проглядається скрізь. У покинутих і напівзруйнованих будівлях, дорогах - і в достатку селян.
-Вы-жи-ва-ет, выживает. Молодежи нет, работать негде…
Віталій Пилипович - колишній голова колгоспу. Майже чверть століття був його незмінним керівником. Каже, для села то були часи розбудови.
Віталій Шаповал, житель Нової Астрахані:
Это вот больница, в больнице там занятия, три комнаты. Ее скоро закроют обязательно и растянут. Вон рядом стоит детский садик. Это я его строил, колхоз строил.
У центрі села - будинок культури, зведений за радянських часів. Він працює. Є дитячі гуртки, і навіть власний музичний ансамбль. Завідувачка - пані Вікторія, каже кошти по троху почали виділяти. Після утворення громади зажевріла надія.
Вікторія Непогодіна, завідувачка Новоастраханського будинку культури:
- Скільки ви написали в бюджетному запиті коштів потрібно? - Ну где-то п'ятдесят тысяч. - А куди ви їх збираєтеся витратити?- Костюмы детям купить плюс уголь, отопление. Крыша, ну крыша - еще нет…
Наближаємося до Шульгинки. І туди дорога тішить. В'їзд до села прикрашає інсталяція. Тут є гарна церква. Жителів зо дві з половиною тисячі. А про те, що це теж колись було козацьке поселення - нагадує пам'ятник. Селу понад чотириста років.
Ігор Левенок, кореспондент:
Шульгінка - найстаріше село Луганської області. А цього річ воно стало "Новим селом". Так називається проект, завдяки якому тут збудували центри адміністративних та культурних послуг. Проклали нову дорогу…
Екскурсію тут проводить голова Шульгинської громади пані Наталія. Тут є літній кінотеатр і зони відпочинку. Відділення пошти, маркет і аптека. А ще - і поліцейський відділок. Для тутешнього "шерифа". Краса і комфорт.
Наталія Петренко, голова Шульгинської громади:
Саме будівництво тривало три місяці, а задумка - трошки більше півроку…
Локомотивом цього проекту стало Міністерство реінтеграції. Та кошти з бюджету не залучалися. Всі витрати покрив бізнес. Чому обрали саме Шульгинку? Пані Наталя не приховує емоцій. Каже - просто пощастило.
-Певно що лотерея, так…
І вже серйозно розповідає. Бо було велике бажання до змін.
Наталія Петренко, голова Шульгинської громади:
Коли я побачила візуалізацію цього проекту, в мене була така емоція, що я не могла втримати свої почуття. Можливо, моя реакція якось вплинула на це…
Центр надання адміністративних послуг. Тут їх можна отримати майже сотню. Серед них - і безкоштовна правова допомога.
Віталія Герасимова, начальник Центру адміністративних послуг:
Поки що здійснюються послуги в сфері державної реєстрації прав в цілому, послуги з прописки-виписки громадян і соціальні послуги…
Центр обслуговує не тільки мешканців своєї громади. Що то за дивина така? Пан Валерій приїхав із сусіднього села. Подивитися, і оформити право власності на землю.
Центр культурних послуг у Шульгинці - перший в Україні. Він має замінити старий сільський клуб. А тут працює бібліотека, місця для тренінгів і семінарів, зона IT, внутрішній і зовнішній кінотеатри.
-Люди приходять і займаються за ноутбуками…
Валерія Отрощенко, начальник відділу освіти Шульгинської ОТГ:
Це люди, віковий діапазон від п'ятдесяти до семи десяти двох років. Ті, хто не можуть піднятися, піднімаються на ліфті і вивчають комп'ютерну грамотність…
Є заняття і для малечі. Різноманітні гуртки ведуть спеціалісти молодіжного центру. Робочі місця тут отримали зо три десятки селян.
І хоча Шульгинка тепер "нове село", та і воно не ідеальне. Пані Наталя каже: нема дитсадка і лікарня занепадає…
У нас був дуже гарний дитячий садок, але були певні події і… навіть не хочу розповідати…
Лікарня та дитсадок, то все у планах. У громаді є фермерське господарство. Керівник - пан Олександр. Дбати про село то і його обов'язок. Коштом підприємства зробив стадіон. Утримує дорослу і дитячу футбольні команди.
Олександр, керівник фермерського господарства:
У меня тут дедушка, бабушка, родители. Підтримка громади, а как без соціальной сфери в громаде?
Тож селяни і в Шульгинці, і в Новій Астрахані розуміють: покладатися тільки на державу не варто. Реформа громад відкриває нові можливості для села. Головне - мати бажання ними скористатися.
-Сейчас вот мы в Северодонецкой громаде и улучшения очень, очень, очень…
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