В нашій державі тепер реалізовують цілий проект, який має назву "Нове село".

Нове і старе село. Це немов дві паралельні реальності. В одній - у селян є вся необхідна інфраструктура. І навіть більше - кінотеатр і АЙТІ-хаб, де пенсіонери освоюють ноутбуки.

В іншій - у звичнішій реальності - розбиті дороги, занедбаний сільський клуб і скромний сільмаг. І розташовані ці села не в різних країнах, а лише за кілька кілометрів одне від одного. На Луганщині. Як так вийшло? Ігор Левенок розкаже.

Хіба тут треба якісь слова…?

-Стекла побиты, рам уже нет, а с той стороны уже приступили к разборке стен…

-Можливо, так співпали зірки, а можливо, так сподобалася територія…

-І тепло, і хата дебела, ти глянь як нормально…

Ігор Левенок, кореспондент:

Українське село - еволюція чи вимирання? Ми маємо вдихнути нове життя в наше село. Це заявив Президент. І в нашій державі тепер реалізовують цілий проект, який має назву "Нове село". Втілювати його планують спершу на прифронтових територіях Донбасу, а потім поширити по всій Україні. Чи справді він врятує нашу "колиску нації" від лихої долі? Побачимо.

Ми рушаємо в Луганську область. Туди, де почали втілювати задум "Нове село". Пункт призначення - Шульгинка. В минулому - козацький хутір. Розташований у сільській глибинці. За навігатором, найкоротший шлях із Донеччини пролягає ось цією дорогою… Але тут доцільніше сказати пролягає "за цим напрямком".

-Той момент, коли їхати по узбіччю краще, ніж по так званій асфальтованій дорозі…

Після дорожнього квесту з перешкодами, слід трохи перевести подих. Село Нова Астрахань. І тут зупинка. Кілька людей юрбляться у центрі біля яток із товарами. Утім, торгівля - не йде, бідкаються продавці.

-У людей денег нет, пенсию сколько старикам добавили?

Нова Астрахань. Заснована запорізькими козаками. Населення - понад півтори тисячі. Має славетну історичну минувшину.

-До речі, тут колись стояв навіть кірасирський полк…

А нині - скрута. Вона тут проглядається скрізь. У покинутих і напівзруйнованих будівлях, дорогах - і в достатку селян.

-Вы-жи-ва-ет, выживает. Молодежи нет, работать негде…

Віталій Пилипович - колишній голова колгоспу. Майже чверть століття був його незмінним керівником. Каже, для села то були часи розбудови.

Віталій Шаповал, житель Нової Астрахані:

Это вот больница, в больнице там занятия, три комнаты. Ее скоро закроют обязательно и растянут. Вон рядом стоит детский садик. Это я его строил, колхоз строил.

У центрі села - будинок культури, зведений за радянських часів. Він працює. Є дитячі гуртки, і навіть власний музичний ансамбль. Завідувачка - пані Вікторія, каже кошти по троху почали виділяти. Після утворення громади зажевріла надія.

Вікторія Непогодіна, завідувачка Новоастраханського будинку культури:

- Скільки ви написали в бюджетному запиті коштів потрібно? - Ну где-то п'ятдесят тысяч. - А куди ви їх збираєтеся витратити?- Костюмы детям купить плюс уголь, отопление. Крыша, ну крыша - еще нет…

Наближаємося до Шульгинки. І туди дорога тішить. В'їзд до села прикрашає інсталяція. Тут є гарна церква. Жителів зо дві з половиною тисячі. А про те, що це теж колись було козацьке поселення - нагадує пам'ятник. Селу понад чотириста років.

Ігор Левенок, кореспондент:

Шульгінка - найстаріше село Луганської області. А цього річ воно стало "Новим селом". Так називається проект, завдяки якому тут збудували центри адміністративних та культурних послуг. Проклали нову дорогу…

Екскурсію тут проводить голова Шульгинської громади пані Наталія. Тут є літній кінотеатр і зони відпочинку. Відділення пошти, маркет і аптека. А ще - і поліцейський відділок. Для тутешнього "шерифа". Краса і комфорт.

Наталія Петренко, голова Шульгинської громади:

Саме будівництво тривало три місяці, а задумка - трошки більше півроку…

Локомотивом цього проекту стало Міністерство реінтеграції. Та кошти з бюджету не залучалися. Всі витрати покрив бізнес. Чому обрали саме Шульгинку? Пані Наталя не приховує емоцій. Каже - просто пощастило.

-Певно що лотерея, так…

І вже серйозно розповідає. Бо було велике бажання до змін.

Наталія Петренко, голова Шульгинської громади:

Коли я побачила візуалізацію цього проекту, в мене була така емоція, що я не могла втримати свої почуття. Можливо, моя реакція якось вплинула на це…

Центр надання адміністративних послуг. Тут їх можна отримати майже сотню. Серед них - і безкоштовна правова допомога.

Віталія Герасимова, начальник Центру адміністративних послуг:

Поки що здійснюються послуги в сфері державної реєстрації прав в цілому, послуги з прописки-виписки громадян і соціальні послуги…

Центр обслуговує не тільки мешканців своєї громади. Що то за дивина така? Пан Валерій приїхав із сусіднього села. Подивитися, і оформити право власності на землю.

Центр культурних послуг у Шульгинці - перший в Україні. Він має замінити старий сільський клуб. А тут працює бібліотека, місця для тренінгів і семінарів, зона IT, внутрішній і зовнішній кінотеатри.

-Люди приходять і займаються за ноутбуками…

Валерія Отрощенко, начальник відділу освіти Шульгинської ОТГ:

Це люди, віковий діапазон від п'ятдесяти до семи десяти двох років. Ті, хто не можуть піднятися, піднімаються на ліфті і вивчають комп'ютерну грамотність…

Є заняття і для малечі. Різноманітні гуртки ведуть спеціалісти молодіжного центру. Робочі місця тут отримали зо три десятки селян.

І хоча Шульгинка тепер "нове село", та і воно не ідеальне. Пані Наталя каже: нема дитсадка і лікарня занепадає…

У нас був дуже гарний дитячий садок, але були певні події і… навіть не хочу розповідати…

Лікарня та дитсадок, то все у планах. У громаді є фермерське господарство. Керівник - пан Олександр. Дбати про село то і його обов'язок. Коштом підприємства зробив стадіон. Утримує дорослу і дитячу футбольні команди.

Олександр, керівник фермерського господарства:

У меня тут дедушка, бабушка, родители. Підтримка громади, а как без соціальной сфери в громаде?

Тож селяни і в Шульгинці, і в Новій Астрахані розуміють: покладатися тільки на державу не варто. Реформа громад відкриває нові можливості для села. Головне - мати бажання ними скористатися.