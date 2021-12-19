Історичним і одним з найуспішніших за останні десятиліття цей рік виявився для дослідників космосу. Вперше в історії вченим вдалося запустити зонд, який долетів до сонця. На червоній планеті знайшли воду. А за драматичною посадкою "марсохода" "Персеверенс" стежили сотні мільйонів людей із усього світу.

Але найбільш очікуваною подією 2021 усі науковці вважають майбутній запуск найпотужнішої у світі космічної обсерваторії. Чому її називають телескопом, що ледь не зжер астрономію? Скільки золота витратили на його будівництво? І як він має допомогти знайти життя на інших планетах, - розкаже Ірина Іванова.

У його розробці брали участь тисячі фахівців з 17 країн. Будівництво затягнулося на чверть століття. А фінальний кошторис удвадцятеро перевищив початковий. Новий надпотужний телескоп "Джеймс Вебб". Він може зазирнути у найвіддаленіші галактики, побачити, як народжуються зірки і навіть відшукати життя на інших планетах. Те, що десятиліттями вважалося фантастикою, відтепер може стати реальністю.

Ніколь Колонь, астрофізик, заступник керівника наукового проєкту з вивчення екзопланет у проєкті "Джеймс Вебб":

Найбільше захоплюють неочікувані відкриття. Коли дивишся у частину неба, а там - далекі галактики, про які раніше не підозрював. І тоді треба з'ясувати, що та чи інша знахідка говорить нам про влаштування Всесвіту. Не маю сумнівів, що "Вебб" принесе нам таких відкриттів з лишком".

Науковці уперше створили такий масштабний і складний апарат. "Джеймс Вебб" здатен вловити світло на відстані 13 з половиною мільярдів років, тобто побачити яким був Всесвіт, коли ще навіть не існувало нашої планети.

Скот Фрідман, науковий співробітник місії "Джеймс Вебб":

Ми багато дізнаємося про те, як Всесвіт зароджувався - через 200 чи 300 мільйонів років після Великого вибуху. Не можу дочекатися результатів.

Телескоп допоможе краще зрозуміти й нашу Сонячну систему. А також будову сусідніх галактик, планет і супутників. По суті, "Джеймс Вебб" - це надпотужні очі, які допоможуть ученим ретельніше роздивитися і вивчити Всесвіт. І знайти відповідь на найважливіше запитання: чи є життя на інших планетах?

Скот Фрідман, науковий співробітник місії "Джеймс Вебб":

Він побачить геть усе: від найвіддаленіших галактик і зірок у Всесвіті - до Юпітера і Сатурна та астероїдів довкола них у нашій Сонячній системі.

І побачить майже зблизька. Адже, на відміну від телескопів в обсерваторіях, "Джеймс Вебб" працюватиме у космосі - на відстані мільйонів кілометрів від Землі.

Сам телескоп завбільшки як тенісний корт. І точно не поміститься у носовій частині ракети, що має доправити його на орбіту. Тому конструкцію апарата продумали так, що він летітиме у космос складеним, немов іграшка оригамі. А потім, скинувши всі додаткові ступені, поступово розгортатиметься.

Телескоп оснащений позолоченою чашею з 18-ти величезних дзеркал, кожне з яких діаметром 6 з половиною метрів. Це вони вловлюватимуть світло з невідомих галактик.

Клаус Понтоппідан, науковий співробітник місії "Джеймс Вебб":

Це модель космічного телескопа "Джеймс Вебб", яка складається з різних частин. Найпомітніша - основне дзеркало, яке вкрите золотом. Загалом - лише 28 грамів, шар дуже тонкий. Це найкраще віддзеркалюватиме світло в інфрачервоному діапазоні.

Лише через пів року після запуску, на відстані півтора мільйона кілометрів від Землі – "Джеймс Вебб" буде повністю готовий до роботи. Триматимуть зв'язок із телескопом співробітники Наукового інституту в Балтиморі, штат Меріленд.

Клаус Понтоппідан, науковий співробітник місії "Джеймс Вебб":

У нашому центрі ми керуємо телескопом, пишемо програмне забезпечення для його роботи, а також софт, який аналізує дані та забезпечує зв'язок з апаратом".

Вартість будівництва нового телескопа сягнула понад 10-ть мільярдів доларів, хоча стартовий кошторис був 500 мільйонів. Не дивно, що на півдорозі цей об'ємний і затратний проєкт американські сенатори навіть збиралися поховати. Але його відстояло світове наукове співтовариство. Вивести делікатний вантаж на орбіту доручили французькому ракетоносію "Аріан-5". Запуск планують 24 грудня.

Зараз телескоп проходить фінальне тестування. За задумом інженерів, він має працювати, як швейцарський годинник: точно, надійно і без збоїв. І навіть витримувати удари невеликих астероїдів. При цьому жодного, навіть дрібного ремонту у космосі не передбачено - люди просто не зможуть до нього дістатися.

Загалом, 2021-ий астронавти та вчені вважають одним з найуспішніших за останні десятиліття. А винахідника Ілона Маска авторитетний американський журнал Тime цьогоріч навіть назвав людиною року. Зараз Маск будує новий космічний корабель, який возитиме туристів на Місяць і відправить перших колоністів на Марс.

Не відстає й НАСА. Цього тижня її суперсучасний зонд уперше долетів до Сонця, і навіть взяв зразки його атмосфери. Науковці порівнюють це досягнення з висадкою на Місяць. А тиждень тому компанія мільярдера Джеффа Безоса спорядила в космос уже третій комерційний рейс. І створила серйозну конкуренцію британському винахіднику Річарду Бренсону, який теж відправляє туристів на орбіту.

Цей рік приніс довгоочікувані відкриття і про нашого найближчого сусіда - Червону планету. На поверхні Марса знайшли значні поклади льоду. А якщо є вода, то можливо колись існувало й життя. Відповідь на це запитання поки що залишається відкритою. Проте щодень таємниць у космосі стає дедалі менше.