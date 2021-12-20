В Карпатах предупредили о серьезной угрозе [ Редактировать ]
СеВ понедельник, 20 декабря, в Карпатах снова снегопад и метель. Есть угроза схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области в связи с этим сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Отметим, погода в Украине 20 декабря будет снежной, осадки ожидаются почти по всей стране. Ночью ожидаются морозы до -3.
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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