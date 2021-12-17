На выходных, 18-19 декабря, погода в Украине будет морозной. По всей стране ожидаются снегопады. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Суббота

Снегопады ожидаются почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской. Температура воздуха составит:

на западе днем 0 + 3, а ночью-1-3,

на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,

на востоке днем -1 + 1, так и ночью,

на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.

в центре днем -1+2, а ночью -1-3. Воскресенье В воскресенье снегопады покинут южные регионы. Там будет солнечно. Температура воздуха составит: на западе днем 0 + 3, а ночью 0-3,

на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,

на востоке днем -1 + 1, так и ночью,

на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.

в центре днем -1+2, а ночью -1-3.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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