Снегопады и морозы: прогноз погоды на выходные 18-19 декабря [ Редактировать ]
На выходных, 18-19 декабря, погода в Украине будет морозной. По всей стране ожидаются снегопады. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Суббота
Снегопады ожидаются почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 3, а ночью-1-3,
- на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
- на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
- на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
- в центре днем -1+2, а ночью -1-3.
Воскресенье
В воскресенье снегопады покинут южные регионы. Там будет солнечно. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 3, а ночью 0-3,
- на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
- на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
- на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
- в центре днем -1+2, а ночью -1-3.
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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