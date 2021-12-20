Рідні дитини вдячні всім, хто у цей не легкий час разом з ними

В Ужгороді майже півтори сотні святих Миколаїв пробігли дистанції дві та шість кілометрів. Усе заради того, аби допомогти хворій на рак Кірі Зайцевій. п'ятирічна дівчинка з Ужгорода нині лікується за кордоном, та щоб оплатити рахунки - потрібні 60 тисяч євро.

Більш як сотня святих Миколаїв в Ужгороді взяли участь у благодійному марафоні "Пробіжи - допоможи". Першими вирушили учасники 6 кілометрової спортивної дистанції. Завдання - подолати коло центральними вулицями міста. І поки одні вже на половині шляху, інші готуються до старту на благодійній дистанції - у два км.

Вікторія Жуйко, учасниця марафону:

Рада, що ця традиція попри карантин відбувається з дотриманням усіх реалій, усіх умов. Щиро сподіваюся, що людей буде долучатися, з кожним роком буде ставати все більше.

І важливо не просто прибігти першим, а й допомогти. Участь у марафоні платна. Гроші збирають, щоб подарувати диво маленькій ужгородці, якій поставили важкий діагноз: гострий лімфобластний лейкоз.

Олексій Коруца, організатор благодійного марафону:

Ми щоразу допомагаємо комусь і збираємо кошти на лікування або на якийсь інші цілі. Цього року ми допомагаємо Кірі Зайцевій. В нас є вже більше ніж 150 учасників.

Благодійний забіг Миколаїв - це традиційний захід. Щороку збираються небайдужі ужгородці, щоб зібрати кошти на благочинність. Володимир бере участь щороку. Каже, цьогорічний забіг вражає масовістю. Він долатиме дистанцію з вівчаркою Руною.

Володимир Феськов, учасник благодійного марафону:

Це важливо тому, що ми повинні допомогти врятувати дитину. Це найважливіше, що можна робити у святкові дні та коли очікують чуда. А друге - це просто гарний захід здоров'я в Ужгороді. Мені дуже приємно, що щороку ця традиція повторюється, миколайчиків стає більше і ще навіть чотирилапі миколайчики з'являються.

Підготувалися і рушили, а тим часом на фініші вже перші переможці.

Учасники заходу переконані: саме у день Святого Миколая збуваються заповітні мрії. Тож сподіваються, що диво завітає й у дім Кірочки Зайцевої.

Наразі вона перебуває на лікуванні за кордоном і п'ятого січня батькам дівчинки потрібно заплатити залишок за лікування 60 тисяч євро. Рідні дитини вдячні всім, хто у цей не легкий час разом з ними.