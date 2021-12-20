В понедельник, 20 декабря, в ходе брифинга глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что ведомство рекомендует воздержаться от поездок за границу из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Только людям, которые есть в зоне риска.

Это является одной из пяти рекомендаций Минздрава.

Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относятся к группе риска тяжелого течения COVID, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса.

Читайте также, Украина намерена закупить таблетки от COVID "Молнупиравир". Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска.

Кроме того, на сегодняшний день в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться.

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