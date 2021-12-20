Под Харьковом лиса набросилась на мужчину (видео) [ Редактировать ]
В Харьковской области лиса атаковала мужчину, который работает на складах с зерном. Разъяренное животное набросилось на сторожа, когда тот начал его снимать.
Видео опубликовали в телеграмм-канале "Типическое ХТЗ".
Отмечается, что инцидент произошел в селе Малая Рогань.
"Лиса напала на сторожа, охраняющего склады с зерном. У кого-то были подобные случаи, мы просто впервые слышим о подобном?", - подписали видео авторы.
На кадрах видно, как лиса, которую, вероятно, разозлил своим поведением сторож, неожиданно подбежала к мужчине и несколько раз ухватила его за ноги.
После нападения лиса побежала дальше.
Ранее сообщали, что в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства. Зараженная лиса покусала женщину в частном секторе столицы.
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