В Харьковской области лиса атаковала мужчину, который работает на складах с зерном. Разъяренное животное набросилось на сторожа, когда тот начал его снимать.

Видео опубликовали в телеграмм-канале "Типическое ХТЗ".

Отмечается, что инцидент произошел в селе Малая Рогань.

"Лиса напала на сторожа, охраняющего склады с зерном. У кого-то были подобные случаи, мы просто впервые слышим о подобном?", - подписали видео авторы.

На кадрах видно, как лиса, которую, вероятно, разозлил своим поведением сторож, неожиданно подбежала к мужчине и несколько раз ухватила его за ноги.

После нападения лиса побежала дальше.

Ранее сообщали, что в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства. Зараженная лиса покусала женщину в частном секторе столицы.