20 января дополненный перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID, вступит в силу. Об этом сообщает правительственный портал.

Отказ от вакцинации грозит отстранением от работы без сохранения заработной платы.

20 декабря прошло селекторное совещание с представителями правительства.

В Минздраве отметили, что 16 декабря был зарегистрирован приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

Приказ вступит в силу 20 января 2022 и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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