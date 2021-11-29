В школе населенного пункта Проход, который находится в Волынской области, произошел мощный взрыв в котельной. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций. В результате детонации здание котельной было полностью разрушено.

Отмечается, что учащихся школы и учителей было принято решение эвакуировать. В настоящее время причины взрыва устанавливают правоохранители.

Читайте также, в городе Новгород-Сиверский, который находится в Черниговской области в школе обвалился потолок. В результате происшествия были поломаны парты и стулья, к счастью, во время происшествия дети не находились внутри учебного помещения и никто не пострадал.

Кроме того, в учреждении среднего образования села Давыдовка Черновицкой области из-за неизвестного химического запаха эвакуировали 426 человек. Странный аромат, обнаруженный 1 февраля, не отразился на учениках ни в виде симптомах, ни в заболеваниях.

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