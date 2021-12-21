Вантажівка врізалася у військовий конвой США у німецькій Баварії. Водій тягача загинув на місці. Армійці не постраждали, вісім людей доправили до лікарні для огляду. Три машини американської армії зупинилися на узбіччі автобану. Військові відстали від основної колони та чекали на додатковий супровід. Тоді, вантажівка з тирсою протаранила конвой. Після удару одразу спалахнула пожежа. Серед військової техніки були дві автоцистерни - вони, як і тягач, згоріли одразу.