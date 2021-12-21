У єгипетському місті Олександрія випав сніг [ Редактировать ]
Уперше за останні десять років! У єгипетському місті Олександрія випав сніг! На відео із соцмереж видно засніжені автівки та міські дороги. За словами метеорологів, снігопад для цього регіону - невластивий навіть у грудні. І додали - така незвична погода є наслідком глобальних змін клімату. Також метеорологи припустили, що ця зима для Єгипту може стати "нетипово холодною".
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