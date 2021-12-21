Перед завершением финансового года Министерство финансов решило официально нарушить Меморандум с Международным валютным фондом. Ведомство Сергея Марченко намерено потратить до конца года весь остаток средств, полученных от МВФ по "ковидной" программе, хотя в меморандуме идет речь о том, что они должны остаться на счетах правительства, пишет издание "Дело". Такие действия Минфина ставят под угрозу продолжение программы в 2022 году, считает издание.

Журналисты напоминают, что в августе 2021 года, Украина, в рамках распределения специальных прав заимствований (SDR) получила от МВФ в эквиваленте $2,7 млрд. Фактически это была безвозмездная "помощь" от фонда странам-участникам для поддержки экономики в сложных постпандемических условиях. В сентябре 2021 Минфин уже использовал $1,3 млрд из этих средств на финансирование дефицита бюджета - на погашение и обслуживание внешнего долга.

В Меморандуме, который был подписан в ноябре, было сказано, что Украина намерена сохранить остаток специальных прав заимствований как буфер против будущих рисков. Однако министр Марченко практически сразу же нарушил данное обязательство перед МВФ, подставив и президента, и правительство, и Нацбанк, считают авторы материала.

Как сообщили в пресс-службе Минфина информагентству "Интерфакс-Украина", по состоянию на средину декабря 2021 года, ведомство Марченко уже использовало практически весь остаток средств, полученных от МВФ – $2,45 млрд из полученных $2,7 млрд. Более того, до конца 2021 года Минфин планирует использовать оставшихся $250 млн. "Перефразируя текст из Меморандума, использовав остаток средств от МВФ, министр Марченко фактически "обнулил" "буфер против будущих рисков, который должен был помочь поддерживать цели по внешней стабильности", - говорится в статье.

Среди причин такого положения дел журналисты называют неэффективное планирование Минфином программы заимствований. И как результат - недостаток средств на покрытие даже обязательных, защищенных расходов в декабре, о чем неоднократно предупреждали эксперты. "Согласно официальным данным Госказначейства… сумма недофинансированных расходов до конца года от плана составляла 135 млрд грн. (при общих расходах, запланированных на месяц - около 190 млрд грн. с учетом традиционной декабрьской "паники" среди распорядителей). При этом 12 млрд грн. - это расходы, по которым платежки уже поданы, но деньги вообще не проведены, то есть их нужно добавить к сумме общего недофинансирования", - сказано в статье.

Альтернативные источники наполнения бюджета не работают: план приватизации провален, "борьба с контрабандой" несмотря на санкции СНБО - не привела вообще ни к каким результатам. По оценкам главы налогового комитета Рады, "просадка" по таможенным поступлениям из-за этого составляет минимум 50 млрд грн. Еще порядка 40-50 млрд - это оценочные объемы потерь бюджета от "скруток" НДС.

"Именно поэтому остатки на счетах от средств МВФ - несмотря на обещания сохранить их в качестве "буфера" против будущих потрясений - оказались Минфину Сергея Марченко очень нелишними. Другое дело, что такое "фривольное" отношение к бумагам, подписанным с ключевым кредиторам страны, может привести к ужесточению дальнейших условий сотрудничества", - считает автор статьи.

По словам самого министра, в 2022 году за счет МВФ планировалось закрыть почти половину потребности во внешнем финансировании по существенно более низкой цене, чем операции на рынке. Сумма, на которую рассчитывает Минфин - это $2,2 млрд в рамках действующей кредитной программы stand-by, пересмотры программы пройдут в марте и июне. Теперь эта программа оказалась под угрозой.