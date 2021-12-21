"Украина получит почти 42 млн доз вакцин" - санврач [ Редактировать ]
Во вторник, 21 декабря, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил о том, что Украина получит почти 42 млн доз COVID-вакцин в 2022 году.
Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX.
В 2022 году в Украину поступит около 42 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на брифинге 21 декабря сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX.
Кузин отметил, что благодаря этому, будет обеспечена вакцинация 70% населения двумя дозами.
Читайте также, nретья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К соответствующему мнению пришли ученые в ходе серии лабораторных испытаний.
Кроме того, исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.
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