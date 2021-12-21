Во Львове дети из приюта попали в больницу с отравлением после праздничного обеда в честь Дня Святого Николая. Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

19 декабря дети обедали в ресторане "Кухня для души" в селе Зимняя Вода. Всего на праздничном обеде присутствовало 28 человек. После застолья дети начали жаловаться на плохое самочувствие.

Медики госпитализировали во Львовскую инфекционную больницу четырех воспитанников приюта в состоянии средней тяжести, с жалобами на общую слабость, боль в животе, многократную рвоту, диарею и субфебрильную температуру тела.

Директор приюта Светлана Гаврилюк рассказала изданию ZAXID.NET подробности инцидента.

Там были дети маленькие и ни один не заболел, а взрослые неизвестно чего наелись. Пришли на Николая родственники, принесли лакомства. Они понаедались конфет, ужинать не захотели, потому что их стало тошнить. Мы вызвали скорую, чтобы не рисковать. Сейчас детям лучше.

Директор Львовской инфекционной больницы Сергей Федоренко подтверил, что четверо детей в возрасте 10, 13, 16 лет поступили к ним с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Медики взяли анализы, которые должны показать точную причину ухудшения здоровья. Специалисты Госпотребслужбы выясняют, какой именно продукт или блюдо стали причиной отравления.

Наполним, что в декабре во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после посещения хоккейного матча в ледовом дворце в Новояворовске.