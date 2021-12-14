Во Львове впервые пересадили почку 15-летнему мальчику. Органом с ребенком поделилась его бабушка.

Об этом стало известно из поста врача на Facebook.

Ярослав родился с уже больными почками. Ему поставили диагноз "ломерулонефрит" только в 11 лет.

Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.

Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла.

Трансплантацию наши врачи провели 7 декабря. Донорский орган заработал прямо на операционном столе.

Сейчас и бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо.

Отметим, что во Львове - это первая операция по пересадке почки ребенку.

Ранее писали, что бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили при плановом обследовании.

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