Во Львове бабушка пожертвовала свой орган внуку [ Редактировать ]
Во Львове впервые пересадили почку 15-летнему мальчику. Органом с ребенком поделилась его бабушка.
Об этом стало известно из поста врача на Facebook.
Ярослав родился с уже больными почками. Ему поставили диагноз "ломерулонефрит" только в 11 лет.
Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.
Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла.
Трансплантацию наши врачи провели 7 декабря. Донорский орган заработал прямо на операционном столе.
Сейчас и бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо.
Отметим, что во Львове - это первая операция по пересадке почки ребенку.
Ранее писали, что бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили при плановом обследовании.
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