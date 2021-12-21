Львовский храм святых апостолов Петра и Павла (Гарнизонный храм) пополнил свою коллекцию новыми раритетами. В день святого Николая глава федерации водного поло Украины, меценат Александр Свищев передал общине редкие старопечатные издания и икону святого Николая, датированную первой половиной XVII века.

"Гарнизонный храм апостолов Петра и Павла – важная христианская духовная святыня Львова. Это место силы украинских военных. Это магнит, притягивающий всех – и туристов, и львовян. И икона, и старинные книги, в которых, кстати, упоминается и сам Гарнизонный храм, будут размещены в подземелье церкви. Здесь каждый посетитель сможет их рассмотреть и узнать много интересных исторических фактов", - рассказал президент Федерации водного поло Украины, меценат Александр Свищев.

Одна из книг – наставления для монашеской жизни "Цветник священноинока Аввы Дорофея", изданный в Киево-Печерской лавре в 1652 году.

Вторая - "Восьмигласник" (богослужебная книга, состоящий из чинопоследования вечерни, повечерия, утрени и литургии) изданный в типографии Ставропигийного братства Михаилом Слезкой в ​​1643-1644 гг.

По мнению настоятеля храма о. Тараса Михальчука, полученные реликвии - важный вклад не только в социальную, но и духовную жизнь прихода.

"Икона святого Николая действительно очень ценна для нас - священнослужителей. Мы часто молимся именно святому Николаю о здоровье наших военнослужащих и о мире в стране. Благодарим меценатов Александра Свищева и Юрия Котика за такой чудесный сюрприз для храма в этот прекрасный день", - говорит настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла о. Тарас Михальчук.