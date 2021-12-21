Небезпечний газ: на Дніпропетровщині стався потужний вибух у багатоповерхівці [ Редактировать ]
Дві зруйновані квартири і чоловік у реанімації. Це наслідки вибуху в будинку на Дніпропетровщині. Рвонув, попередньо, газ. Наразі на місці події працює спеціальна комісія. Побувала там і наша Олена Мендалюк.
Наталія, жителька Кам'янського:
Рвануло, это не то слово. Вот так вот огонь вверх, я думала, что эти дурачки уже Новый год отмечают. А потом его крик.
Потужний вибух пролунав у квартирі сусіда Наталії Михайлівни. Він живе на 4 поверсі 5-поверхівки. На стінах її помешкання - тріщини, а от у квартирі - взагалі знесло суміжну стіну. Жінка каже - дивом залишилася живою.
Наталія, жителька Кам'янського:
Взрыв - и от сюда пошел дым, дверь была закрыта, хорошо, что была дверь закрыта, мы быстро среагировали и выбежали. Я в шортах была, ребенок вообще в носках.
За секунду після вибуху квартира спалахнула, розповідають погорільці. Для ліквідації пожежі рятувальникам знадобилося приблизно пів години. Вогонь знищив дві квартири. А ще з'явилися тріщини в помешканнях на 4 та 5 поверхах.
Это его ванная. Вот это его ванная входит в мою прихожую. Трещина там, окна повылетали. Думали, что начнет все гореть, но повезло. Потушили.
За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ.
Олександр Шевченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
Це був вибух газо-повітряної суміші, яка скупчилася у однокімнатній квартирі. Це все, що ми можемо сказати на сьогодні.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 - це порушення пожежної безпеки. В рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху.
Сусіди розповідають - у квартирі, де сталася пожежа, проживав 27-річний хлопець. За борги йому відключили світло й газ. Тож мешканці будинку припускають - рванути міг газовий балон, яким власник квартири обігрівав помешкання.
Максим, житель Кам'янського:
У него отопления дома не было, он отопливался балоном и произошел, взрыв. Взрыв был в дальней комнате, которая вынесла стенку соседям.
Сам власник квартири перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги. Він зазнав 40% опіків тіла.
Марина Солощук, лікар-анестезіолог, в. о. завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії:
Зроблені первичні хірургічне оброблення опіків, накладені повёязки. Великі опікові поверхні і глибокі дуже. Тому зараз ще є загроза його життю.
Поки з'ясовують причини інциденту, в будинку відключили газопостачання. Власникам зруйнованих помешкань запропонували кімнати в гуртожитках, утім, вони роз'їхалися по родичах. Зараз на місці працює комісія, яка й має встановити суму збитків і хто їх компенсуватиме потерпілим.
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Рвонуло в одній із квартир 5-поверхівки. Вщент зруйновано дві квартири, тріщини з'явилися ще в кількох помешканнях. Серед постраждалих - 27-річний власник квартири, де й стався вибух. Він у тяжкому стані в лікарні.
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