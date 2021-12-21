Сам власник квартири перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги.

Дві зруйновані квартири і чоловік у реанімації. Це наслідки вибуху в будинку на Дніпропетровщині. Рвонув, попередньо, газ. Наразі на місці події працює спеціальна комісія. Побувала там і наша Олена Мендалюк.

Наталія, жителька Кам'янського:

Рвануло, это не то слово. Вот так вот огонь вверх, я думала, что эти дурачки уже Новый год отмечают. А потом его крик.

Потужний вибух пролунав у квартирі сусіда Наталії Михайлівни. Він живе на 4 поверсі 5-поверхівки. На стінах її помешкання - тріщини, а от у квартирі - взагалі знесло суміжну стіну. Жінка каже - дивом залишилася живою.

Наталія, жителька Кам'янського:

Взрыв - и от сюда пошел дым, дверь была закрыта, хорошо, что была дверь закрыта, мы быстро среагировали и выбежали. Я в шортах была, ребенок вообще в носках.

За секунду після вибуху квартира спалахнула, розповідають погорільці. Для ліквідації пожежі рятувальникам знадобилося приблизно пів години. Вогонь знищив дві квартири. А ще з'явилися тріщини в помешканнях на 4 та 5 поверхах.

Это его ванная. Вот это его ванная входит в мою прихожую. Трещина там, окна повылетали. Думали, что начнет все гореть, но повезло. Потушили.

За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ.

Олександр Шевченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Це був вибух газо-повітряної суміші, яка скупчилася у однокімнатній квартирі. Це все, що ми можемо сказати на сьогодні.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 - це порушення пожежної безпеки. В рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху.

Сусіди розповідають - у квартирі, де сталася пожежа, проживав 27-річний хлопець. За борги йому відключили світло й газ. Тож мешканці будинку припускають - рванути міг газовий балон, яким власник квартири обігрівав помешкання.

Максим, житель Кам'янського:

У него отопления дома не было, он отопливался балоном и произошел, взрыв. Взрыв был в дальней комнате, которая вынесла стенку соседям.

Сам власник квартири перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги. Він зазнав 40% опіків тіла.

Марина Солощук, лікар-анестезіолог, в. о. завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

Зроблені первичні хірургічне оброблення опіків, накладені повёязки. Великі опікові поверхні і глибокі дуже. Тому зараз ще є загроза його життю.

Поки з'ясовують причини інциденту, в будинку відключили газопостачання. Власникам зруйнованих помешкань запропонували кімнати в гуртожитках, утім, вони роз'їхалися по родичах. Зараз на місці працює комісія, яка й має встановити суму збитків і хто їх компенсуватиме потерпілим.