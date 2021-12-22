Війна на Донбасі: ворог обстрілює район Світлодарської дуги [ Редактировать ]
На передовій нині ситуація стабільно напружена. З військовими спілкувався наш кореспондент Ігор Левенок.
Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює.
Фронт на Донеччині. Район Світлодарської дуги. Ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв. Становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся "одноглазий", або ж "циклоп". Армійці так називають ворожих снайперів.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Стояв військовослужбовець на посту, тільки висунув тепловізор на верх, це вже була вісімнадцята година вечора і вже потемніло. І він з першого пострілу влучив у тепловізор…
Работают каждый день, и плотно…
Землю Донбасу вкрило снігом. І це добре, кажуть бійці.
Нарешті в окопах немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів…
Як кажуть, в будь-яких обставинах ми все одно свою роботу виконували й будемо виконувати…
І солдати несуть службу гідно. Дають ворогові по зубах, а це діє.
Вони тоді трошки притихають…
Бійці кажуть ворог нагнітає становище на Донбасі. І то відчувається.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Ближче до нового року кількість обстрілів збільшується і їх інтенсивність. Працюють більше з таких великих калібрів. Да, більше начали обстрілювати…
Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів з Україною солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові. Спокійно і виважено.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
В нашій ситуації можливо все, але я сумніваюся, що напад буде. В нас армія з кожним роком усе сильніше і сильніше. І ми дамо гідну відповідь ворогу. Ми на своїй землі… Аби дали наказ, то конечно виженем без проблем. А вистачить сил і засобів? Вистачить! Назад ніхто відходити не збирається точно…
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