На ділянці завівся "одноглазий", або ж "циклоп"

На передовій нині ситуація стабільно напружена. З військовими спілкувався наш кореспондент Ігор Левенок.

Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює.

Фронт на Донеччині. Район Світлодарської дуги. Ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв. Становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся "одноглазий", або ж "циклоп". Армійці так називають ворожих снайперів.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Стояв військовослужбовець на посту, тільки висунув тепловізор на верх, це вже була вісімнадцята година вечора і вже потемніло. І він з першого пострілу влучив у тепловізор…

Работают каждый день, и плотно…

Землю Донбасу вкрило снігом. І це добре, кажуть бійці.

Нарешті в окопах немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів…

Як кажуть, в будь-яких обставинах ми все одно свою роботу виконували й будемо виконувати…

І солдати несуть службу гідно. Дають ворогові по зубах, а це діє.

Вони тоді трошки притихають…

Бійці кажуть ворог нагнітає становище на Донбасі. І то відчувається.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Ближче до нового року кількість обстрілів збільшується і їх інтенсивність. Працюють більше з таких великих калібрів. Да, більше начали обстрілювати…

Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів з Україною солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові. Спокійно і виважено.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України: