У Миколаєві зливові системи не справляються з потоками води. Системи потребують капітального оновлення, бо збудовані переважно ще за радянських часів. І з такою халепою стикається не лише Миколаїв. Наші кореспонденти розкажуть докладніше.

Не Николаев, а Венеция. Серьезно.

Це майже звична картина дощового міста - вулицями пливуть автівки, дерева, сміттєві баки. А інколи, як, наприклад, в Одесі, люди.

Ливневая канализация не справляется.

Проблеми з дощовою каналізацією вже стали нормою в Україні.

Павло Лаврентьєв, головний інженер комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг":

Много скапливается в городе мусора, который мешает работе ливневок, а в основном люди несознательные: пакеты, стаканчики из-под кофе бросают. Мы систематически занимаемся очисткой колодцев. В одном колодце насобиралось три тонны мусора.

Розв'язати питання допомагають місцеві активісти.

Там в камышах одна из самых проблемных труб ливнесточной канализации.

З одного кінця дощової каналізації вода не проходить, натомість з іншого - тече. Цілодобово. Навіть за сухої погоди.

До річки замість дощової води потрапляє брудна рідина з неприємним запахом. Великих промислових підприємств у місті немає. Натомість мешканці приватного сектору чи дрібні бізнесмени часто несанкціоновано зливають каналізаційні стоки в дощоприймачі.

Валерій Вєтров, активіст:

Мы выявляли ливневые стоки, в которые попадает канализация. Стоки частного сектора, где трубы выводятся. Мы выявляли мусор, который лежит на берегах, и соответственно при дождях это все попадает в реку.

Активісти взяли проби річкової води. Результати лякають: виявили надмірну кількість нафтопродуктів, побутової хімії, фекалій. Через надлишок органіки катастрофічно збільшується кількість водоростей - вода цвіте й замулюється, стає непридатною для купання, а замори риб частішають.

Валерій Чернявський, ініціатор екологічного проєкту:

Не существует нормативов относительно сбросов загрязнений через ливневки. Поскольку вся эта система проектировалась в далекие годы и не предполагала очистительных сооружений, то возникает крайне сложная инженерная проблема.

Дмитро Мац, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА:

Все забруднення має бути сплачене у вигляді екологічного податку. На сьогодні організація, яка експлуатує ці зливостоки, жодної копійки за це забруднення не сплачує.

Комунальники запевняють - врізки до зливостоків останнім часом почали активно ліквідовувати. Активісти переконані - боротися треба і з нелегальними стоками, крім того, запровадити норми скидів та договори на спеціальне водокористування. А в перспективі - встановити очищувальне обладнання для дощової каналізації.