Вартість газу підскочила через новини про реверс роботи газогону "Ямал-Європа" [ Редактировать ]
Новий рекорд! Ціни на газ у Європі перевищили позначку дві тисячі 100 доларів за тисячу кубометрів. За даними Лондонської біржі - "блакитне паливо" подорожчало майже на чверть у порівнянні з попереднім днем. Вартість підскочила на тлі інформації про зупинення та розворот у реверс роботи трансконтинентального газогону "Ямал-Європа". Водночас на Заході зазначають - так у Росії намагаються тиснути на ЄС через відтермінування Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2".
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