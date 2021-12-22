Новий рекорд! Ціни на газ у Європі перевищили позначку дві тисячі 100 доларів за тисячу кубометрів. За даними Лондонської біржі - "блакитне паливо" подорожчало майже на чверть у порівнянні з попереднім днем. Вартість підскочила на тлі інформації про зупинення та розворот у реверс роботи трансконтинентального газогону "Ямал-Європа". Водночас на Заході зазначають - так у Росії намагаються тиснути на ЄС через відтермінування Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2".