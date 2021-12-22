В редакцию "Подробностей" обратилась семья заслуженного учителя физики и математики Инны Назаровой. У женщины диагностировали тяжелую болезнь: поперечный миелит шейно-грудного отдела. Назначена инвалидность 1 группы.

История болезни началась с 1990 г., когда появились первые признаки - двоение в глазах. В 1994 г. после обследования женщина была направлена в центр по лечению миастении, где была проведена тимэктомия.

"Состояние резко ухудшилось 9.03.2019 г. Когда начали неметь обе ноги, а 10.03.2019 и вовсе перестала их чувствовать", - рассказывают родственники.

Семья все эти годы своими силами оплачивала операции, лечение, но для выздоровления нужна постоянная реабилитация. Такие суммы близким не по силам. Родственники просят всех неравнодушных помочь учителю вновь стать на ноги и жить полноценной жизнью.

Реквизиты для помощи:

Ощадбанк

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