НАК "Нафтогаз Украины" подала в Еврокомиссию жалобу на российский "Газпром", в которой утверждает, что российский монополист злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это одна из ключевых причин кризиса и рекордного роста цен в Европе.

Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нефтегаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Еврокомиссии на ряд конкретных злоупотреблений:

преднамеренный отказ "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу;

имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС;

без веских причин "Газпром "так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина.

"Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

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Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству.

Как сообщали "Подробности", действия российского газового монополиста 21 декабря привели к росту цен на голубое топливо до рекордной отметки в $1921 за тысячу кубометров.