Газохранилища Украины достаточно заполнены для прохождения отопительного сезона при условии сохранения стабильной ситуации в энергетическом секторе страны. Об этом сообщила в своем Telegram-канале НАК "Нафтогаз Украины".

Оператор газохранилищ вошел в зиму 2021/2022 с запасами газа в ПХГ на уровне 16 млрд кубометров газа. Такой объем запасов на 7,5% выше среднего уровня наполнения газохранилищ в начале декабря 2011-2019 годов, сообщает "Нафтогаз".

При сохранении стабильной ситуации в энергетическом секторе Украины газа в подземках хватит, чтобы комфортно пройти зиму.

29 ноября компания-оператор ПХГ "Укртрансгаз" сообщила, что хранилища заполнены на 53%, запасы "голубого топлива" составляют 16,4 млрд кубометров. Закачка в ПХГ была прекращена 4 октября.

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Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.