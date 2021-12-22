Пандемия COVID-19 может закончиться уже в 2022 году благодаря новому более заразному, но менее опасному для здоровья штамму "Омикрон". Такой прогноз дал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Если и есть хорошие новости, так это то, что омикрон распространяется так быстро, что когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году.

Миллиардер считает, что чем лучше люди будут заботиться друг о друге, тем быстрее наступит конец пандемии.

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Когда казалось, что жизнь вернется в нормальное русло (после вакцинации от коронавируса - ред.), мы можем вступить в худшую часть пандемии. Омикрон ударит по всем нам. Теперь он есть у моих близких друзей, и я отменил большинство своих планов на отпуск.

Напомним, что ранее один из богатейших людей в мире предупредил о высоком риске терактов с использованием биологического оружия. Билл Гейтс считает, что террористы могут использовать вирус оспы, который распылят в местах массового скопления людей, например, в крупных аэропортах. Такая искусственно вызванная пандемия станет еще опаснее естественной, в том числе коронавирусной.