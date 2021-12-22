Вогняна пастка! Людям доводилося стрибати з вікон, щоб не згоріти живцем. Цієї ночі в готелі під Вінницею сталася страшна пожежа. Вижити вдалося не всім... хто загинув? Що стало причиною займання? І яким дивом вдалося евакуювати пів сотні дітей, які приїхали на спортивні змагання й зупинилися в цьому готелі? Усе, що відомо на цю мить, - розкаже Анна Каменєва.

Як палає заміський комплекс відпочинку в передмісті Вінниці було видно за кілька кілометрів. Зайнялося приблизно о третій ночі. Осередок - на шостому поверсі - останньому. Полум'я швидко перекинулося на дах.

У центрі пожежі опинилися троє працівників готелю. Щоб урятуватися від вогню, вони стрибали з вікон 6-го поверху. Дівчина, переселенка із Криму, загинула. Ще двоє її колег травмувалися.

Ганна Олійник, речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області:

Попередня інформація - що вони з шостого поверху стрибали на пожежну драбину. І отримали тілесні ушкодження.

Стан чоловіка - критичний. Його прооперували. Прогнозів медики не дають.

Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:

Має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, черепно мозкову травму, з травмою грудної клітини і органів черевної порожнини.

У лікарні й постраждала дівчина.

Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:

Є перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя. Але має додатково ще 40 відсотків опіків 1-го і 2-го ступенів.

У корпусі в момент загоряння в кімнатах на нижніх поверхах спали 54 дитини. Сюди вони приїхали на спортивні змагання з тхеквандо. Ще до приїзду рятувальників усіх дітей вивів на вулицю тренер. Із журналістами спілкується неохоче.

Мы сделали все, что должны были сделать. Все дети здоровы. Что вы еще хотите услышать?

Працівники закладу теж не багатослівні.

Жанна, працівниця комплексу:

Діти перебувають доглянуті, у безпеці. Евакуація пройшла чітко, більше ніяких інших коментарів я надавати не буду.

Ба більше, жінка переконує, дітей у цьому корпусі не було. А жили вони нібито в котеджах поруч. Такий вигляд комплекс має зараз. Чому виникла пожежа - з'ясовує комісія. Попередня версія - коротке замикання. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Ганна Олійник, речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області: