На Донбасі українські бійці вперше застосували... "Джавеліни". Ні, з них не вражали ворожу ціль. Американські протитанкові ракетні комплекси випробували під час стрільб - на полігоні.

Знамениті "Джавеліни" тепер можуть з'явитися й на озброєнні литовської армії. Бо американська адміністрація схвалила їхній продаж Вільнюсу. Для стримування Росії. А ще Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме? Усі деталі з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко.

Гучний контракт: Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів "Джевелін" на 125 мільйонів доларів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб поставок Києву, Литва попередньо запитувала в союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад сотню ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 "Джавелінів" та три з половиною сотні ракет.

За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент (зараз це сталося), а потім - дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни.

Офіційно в Держдепі заявляють, що це рішення цитую – "сприятиме підтримці зовнішньої політики та національної безпеки США через зміцнення союзника по НАТО". Однак про що не пишуть у прес-релізах, але, безсумнівно, мають на увазі - так це бажання завдяки постачанню зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і в такий спосіб запобігти йому. Та сама логіка і щодо України.

Помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід (а вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель) за підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що "в разі агресивних кроків Росії щодо України" (тобто не обов'язково прямої агресії) Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є ще одна пропозиція. Пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росію… американських смартфонів. Тобто, якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною.