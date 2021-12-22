В окрестностях Солнца астрономы нашли более 70 планет-изгоев (видео) [ Редактировать ]
Источник: ESO
Рядом с Солнцем астрономы обнаружили от 70 до 170 планет-изгоев, сравнимых по размерам и массе с Юпитером. Об этом сообщает научный журнал Nature Astronomy со ссылкой на открытие Европейской южной обсерватории (ESO).
Планетами-изгоями называют небесные объекты, которые по массе сопоставимы с планетами и находятся вдали от звездных систем. За последние годы в "окрестностях" Земли астрономы нашли несколько тусклых и холодных "изгоев". Их происхождение и природа пока не ясны.
Одни астрономы считают планеты-изгои крупными планетами, которые были выброшены за пределы их звездных систем в результате сложных гравитационных взаимодействий. Другие предполагают, что эти небесные тела - очень холодные и маленькие коричневые карлики или "неудавшиеся" звезды малой массы.
В ходе нового исследования команда астрономов из Университета Бордо проанализировали данные за 20 лет, полученные наземными и орбитальными телескопами. Ученые обнаружили, что относительно близко к Солнечной системе находится от 70 до 170 планет-изгоев.
Большинство из них находится в так называемых "звездных яслях" - крупном газопылевом облаке, которое находится на границе созвездий Скорпиона и Змееносца на расстоянии в 390 световых лет от Земли. Они почти невидимы для телескопов на фоне звезд и туманностей.
Ученые обнаружили в "звездных яслях" как минимум 70 объектов, хорошо заметных в инфракрасной части спектра и поменявших свое положение за последние десятилетия. Все они не являются звездами, а по размеру и массе сопоставимы с Юпитером.
Ученые пришли к выводу, что планеты-изгои составляют около 4,5% от общего числа объектов внутри газопылевого облака.
Как сообщали "Подробности", на экзопланете, которая находится за пределами Солнечной системы, астрономы обнаружили магнитное поле.
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