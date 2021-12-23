Лодка с мигрантами перевернулась возле греческого острова [ Редактировать ]
Возле греческого острова Фолегандрос произошел несчастный случай, перевернулась лодка с мигрантами, которая следовала из Турции в Италию. Трое человек погибли, несколько десятков пропали без вести. Об этом сообщает Le Figaro.
Она получила повреждение двигателя и утонула.
В районе крушения полиция нашла три безжизненных тела. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось двенадцати выживших. Из них только двое были в спасательных жилетах.
Точное количество людей, которое изначально находилось на борту, неизвестно. По одним данным, их было 32, а по другим - около 50. Это заставило береговую охрану сообщить о том, что десятки человек пропали без вести.
Удалось спасти семеро иракцев, трое сирийцев и двое египтян. Все они в качестве меры предосторожности были госпитализированы на острове Санторини.
В спасательных операциях участвуют четыре корабля береговой охраны, три вертолета ВМФ и ВВС, военно-транспортный самолет, восемь судов, курсирующих поблизости, и три частных катера.
Ранее мы писали о том, как в Венгрии группа мигрантов попала в страшное ДТП.
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