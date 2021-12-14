В городе Морахалом, который находится в Венгрии автомобиль с нелегальными мигрантами врезался в дом. Об этом сообщает пресс-служба полиции страны.

Согласно данным правоохранителей, авария случилась накануне, в 23:40 по местному времени. Водитель сербского происхождения на большой скорости пытался скрыться от полицейской проверки. В итоге транспортное средство врезалось в строение и перевернулось.

Отмечается, что в салоне находились 11 человек. Страшная авария унесла жизни 7 человек, еще четыре пассажира получили ранения различной тяжести. В настоящее время перевозчик нелегальных мигрантов задержан, против него откроют уголовное производство по факту торговли людьми и совершения ДТП.

Читайте также, в Кении автобус, в котором ехали 35 человек, упал в бурную реку при попытке проехать по затопленному мосту. страшная трагедия унесла жизни 23 человек, еще 12 были спасены, при этом все, кто находился в транспорте являлись членами одной семьи. Они направлялись на свадьбу к паре старше 70 лет.

Кроме того, на северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. В результате падения погибли по меньшей мере 10 человек, транспортное средство упало с высоты 300 метров, по данным правоохранителей, среди погибших ребенок и двое медиков.

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