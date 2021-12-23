Ентоні Блінкен і Жозеп Боррель обговорили спільні кроки на підтримку України [ Редактировать ]
Спільні кроки США та ЄС на підтримку нашої держави обговорили Ентоні Блінкен і Жозеп Боррель. Під час телефонної розмови держсекретар Сполучених Штатів і Високий представник Євросоюзу наголосили - Україну необхідно підтримати, цитую, "скоординованими діями" задля забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності. Також і Блінкен, і Боррель укотре зазначили - скупченням російських військ біля українських кордонів занепокоєні, а "будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії".
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