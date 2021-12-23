Минулої доби й сьогодні зранку на сході країни - без ворожих обстрілів, повідомили у штабі. Напередодні українська сторона заявила про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах Тристоронньої контактної групи. Повернення до режиму тиші - було основною темою перемов. Україна повністю готова до цього. Свою налаштованість проявила і російська сторона - зазначили в офісі президента. На засіданні ТКГ також обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ. Зрушення у перемовах відзначили й в ОБСЄ.