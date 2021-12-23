Повернення до режиму тиші було основною темою перемов ТКГ [ Редактировать ]
Минулої доби й сьогодні зранку на сході країни - без ворожих обстрілів, повідомили у штабі. Напередодні українська сторона заявила про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах Тристоронньої контактної групи. Повернення до режиму тиші - було основною темою перемов. Україна повністю готова до цього. Свою налаштованість проявила і російська сторона - зазначили в офісі президента. На засіданні ТКГ також обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ. Зрушення у перемовах відзначили й в ОБСЄ.
по теме
"В разі агресивних кроків Росії щодо України" (тобто - не обов'язково прямої агресії) Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву.
НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования, насчитывающих 40 тысяч человек, из-за наращивания Россией военного контингента вблизи границ Украины. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса
За інформацією "Дойче Велле", саме військове нарощування з боку РФ уздовж українських кордонів стало головною темою діалогу.
НАТО ніколи не піде на компроміс із Росією щодо вступу України до Альянсу - таке заявив генсек організації Єнс Столтенберг. Мовляв, кожна європейська країна - включно з Україною - має сама обирати свій шлях.
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито півтори сотні американських військових привезли на схід України хімічну зброю та разом з українськими армійцями готують провокацію.