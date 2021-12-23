Штаб ООС оприлюднив відео стрільб з "Джавеліну" [ Редактировать ]
Вдарили з "Джавеліна". У штабі Операції Об'єднаних Сил оприлюднили відео проведення навчальних стрільб на одному з полігонів на сході країни. З протитанкового ракетного комплексу військові завдали удару по танку в окопі. Усе відбулося швидко та ефективно, зазначили армійці, ціль знищили. У командуванні запевнили - особовий склад показав досконале володіння високоточною зброєю. Нагадаю, "Джавеліни" можуть влучати у ворожу бронетехніку на відстані п'яти кілометрів. При цьому мають здатність самонаведення.
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