В столице возбудили уголовное дело по факту отсутствия елки на Центральном железнодорожном вокзале. Филиал "Вокзальная компания" подозревается в хищении 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно данным следствия, в соответствии с договорами, заключенными филиалом "Вокзальная компания" "Укрзализныци" новогодняя елка на столичном вокзале должна была быть установлена не позднее 17 декабря. При этом во время осмотра помещения вокзала елки там не было.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств уголовного производства и привлечения к ответственности всех виновных.

Читайте также, в Лебедине в Сумской области на землю свалилась новогодняя елка. Дерево не выдержало сильного ветра, в результате падения никто из горожан не пострадал, частично повредились украшения и гирлянды – с той стороны, на которую упала елка.

Кроме того, в центре Мариуполя на Театральной площади вечером, 19 декабря, рухнула главная елка города. Причиной инцидента стал сильный ветер из-за которого дерево склонилось и не выдержав своего веса рухнуло на землю.

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