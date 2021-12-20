В Сумской области рухнула главная елка (фото) [ Редактировать ]
В Лебедине в Сумской области на землю свалилась новогодняя елка. Дерево не выдержало сильного ветра. Об этом сообщает 0642.
По словам городского головы Лебедина Александра Бакликова, это произошло из-за ветра.
"Сильный ветер. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и дерево упало. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на 5 метров выше обычного", — сказал он.
Отмечается, что в результате падения никто из горожан не пострадал, частично повредились украшения и гирлянды – с той стороны, на которую упала елка.
Городской голова пообещал, что елку поднимут и установят снова, что и было сделано через несколько часов.
Читайте также, в Киеве на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра, а декорации вокруг него посвящены рождественской чудо-ночи, она загорелась в 18:00, в тоже время рядом открылась новогодняя ярмарка.
Кроме того, в городе Романов Житомирской области рухнула елка. Сначала она оставила без Интернета несколько населенных пунктов, во время отправки елки в город произошел еще один казус - она зацепила ветками и оборвала интернет-кабели на многих столбах.
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