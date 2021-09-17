Правоохранители в Луганской области проверяют информацию о минировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов, Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Татьяна Погукай.

Сотрудники полиции развернули работу ситуационного центра, подняв по тревоге мобильные экипажи, взрывотехников, кинологов, следственно-оперативных групп и бойцов спецподразделений различных силовых ведомств.

Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты.

Отмечается, что в настоящее время часть объектов, которые попали в список "заминированных", уже успели проверить, там не обнаружили никаких подозрительных предметов.

Ранее мы писали, что в Киеве происходят массовые "минирования" объектов. К проверке этой информации были задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи, при необходимости проводится эвакуация граждан.

Кроме того, в Киеве была временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение об их минировании. Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

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