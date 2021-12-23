На территории Чехии с 27 декабря 2021 года ужесточатся правила въезда. Теперь понадобится отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Таким образом, въезд на территорию Чехии без теста разрешен тем, кто получил три прививки от COVID, а также привитые двумя дозами вакцины от коронавируса дети в возрасте от 12 до 18 лет.

Отмечается, что на иностранных граждан, которые имеют разрешение на проживание в Чехии, новые правила начнут распространяться с 3 января 2022 года.

Читайте также, Дания изменила правила въезда в страну. Теперь всех путешественников обяжут проходить тест на коронавирус, даже если у них есть COVID-паспорт о вакцинации, ограничение вступает в силу 27 декабря и будет действовать в течение первых трех недель до 17 января.

Кроме того, власти Кипра ужесточили правила въезда для туристов, которые прилетают на остров. От тестов освобождены только дети, которые не достигли возраста 12 лет (в день прилета на Кипр), при въезде на Кипр все туристы должны сдать два теста на COVID-19.

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