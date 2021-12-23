Аби не зіпсувати собі застілля, до вибору ікри потрібно поставитися відповідально.

Три банки за ціною однієї. Або пів кіло за дві тисячі гривень? Як правильно обрати новорічний делікатес і не натрапити на підробку? Моя колега - Карина Вакарєва - в пошуках найсмачнішої ікри пройшлася магазинами та ринками. Про результати закупів - далі.

Вона зміцнює імунітет, поліпшує зір та піднімає настрій.

-А кто ж её не любит!?

Для багатьох - це незмінний атрибут новорічного столу.

-Можемо себе побалувати трішки.

Червона, чорна, бюджетна і захмарно дорога - традиційний делікатес кожного свята - ІКРА! Пік її продажів припадає саме на Новий рік. Тож, аби не зіпсувати собі застілля, до вибору ікри потрібно поставитися відповідально.

Юрій Миркєєв, начальник відділу державного контролю ГУ Держпродспоживслужби в Києві:

Однозначно не потрібно купувати як ікру, так і будь-який харчовий продукт в місцях стихійної торгівлі.

І перше, що має насторожити споживача - ціна.

Юрій Миркєєв, начальник відділу державного контролю ГУ Держпродспоживслужби в Києві:

Якщо ціна занижена - ця продукція скоріш за все виготовлена з порушенням технічних умов чи державних стандартів, або взагалі виготовлена, скажемо так, в якихось кустарних місцях.

Найчастіше дешевий аналог узагалі ніяк не пов'язаний зі справжньою ікрою. А замість рибної продукції українцям пропонують штучний замінник. Часто такий товар можна визначити як фальшований навіть за упаковкою. Тому, щоб не потрапити на гачок шахраїв - потрібно перевірити:

Максим Несміянов, експерт із якості продуктів:

Когда это было сделано, кем было сделано, состав, адреса этого всего добра. Ну тоисть вся информация, как на обычном товаре. Если там, допустим, указана Республика Беларусь или какая-то другая страна, вы должны знать, что параллельно должны указать Импортера, кто официально привез этот товар в Украину.

Ідеальний склад має бути мінімальним. Це сама ікра та сіль. Допустимим є використання олії та мінімум консервантів. Банка повинна бути рівною без ушкоджень, а маса всередині не має рухатися.

Максим Несміянов, експерт із якості продуктів:

От тут от ничего не летает, а бывает берешь, а в ней столько жидкости, она как шайба летает.

Ми запитали відвідувачів супермаркету, скільки, на їхню думку, має коштувати справжня ікра.

Недёшево. Потому что сейчас в море рыбы очень мало осталось, и там браконьеры её вылавливают и продают очень маленькую. Не дают ей вырасти. Ну и естественно, должно быть подороже.

А пенсіонерка пані Леся нас узагалі здивувала. Жінка готова викласти за якісний продукт -

-До 500, да.

Розпізнати підробний товар дуже легко. Найпростіший спосіб -

Максим Несміянов, експерт із якості продуктів:

Кипятком. От вы чай себе залили, а паралельно кипяточка себе налили, кинули икринок и посмотрели, как они себя ведут. Они должны, исходя из того, что они белок,немного свернуться из-за кипятка. И плюс вода приобретает такого белого цвета.

Ми вирішили провести свій експеримент. І придбали баночку ікри відомого виробника в супермаркеті. А по підробку пішли на столичний ринок. Ціна за сто грамів червоної - доступна - сотня гривень. Беремо! Роздобули окріп і починаємо наш дослід.

І поки ми експерементували, продавчиня "підробки" швиденько зібрала товар і заховала. А не на камеру додала: за сто гривень очікувати більшого не варто.