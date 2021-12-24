Ворог порушив режим тиші три рази за добу [ Редактировать ]
Три порушення режиму тиші з боку ворога було минулої доби. Двічі противник застосував заборонені калібри. У напрямку Шумів незаконні збройні формування вели вогонь із 82 мінометів. А поблизу Золотого-4 гатили з мінометів 120 калібру. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.
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