Зимние каникулы в украинских школах по графику Минобразования должны начаться в субботу, 25 декабря, а за парты дети вернутся 10 января 2022 года. Из-за карантинных ограничений в ряде регионов власти изменили график зимних каникул, сообщает "РБК-Украина".

Средние учебные заведения имеют право самостоятельно устанавливать даты зимних каникул и переносить их в зависимости от проблемы с отоплением, высокого уровня заболеваемости коронавирусом, гриппом или другими вирусными заболеваниями.

25, 26 и 27 декабря в Украине - выходные дни. Поэтому, в школах, где решили продлить учебный год, дети будут учиться 28, 29, 30 и 31 декабря.

В Киеве школьники уйдут на каникулы 25 декабря. За парты дети вернутся 10 января.

школьники уйдут на каникулы 25 декабря. За парты дети вернутся 10 января. В Харькове дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.

дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января. С 25 декабря на каникулы уйдут школьники в Ровно, Чернигове, Полтаве, Луцке, Сумах, Днепре и Кривом Роге .

. Во Львове ученики младших классов отправятся на каникулы с 25 декабря, а вот средние и старшие классы во многих школах города пойдут отдыхать с 27-28 декабря.

ученики младших классов отправятся на каникулы с 25 декабря, а вот средние и старшие классы во многих школах города пойдут отдыхать с 27-28 декабря. В Кропивницком школы продолжили учебный год до 27-30 декабря. Обучение начнется по графику - с 10 января. Детальный график по области можно посмотреть тут .

школы продолжили учебный год до 27-30 декабря. Обучение начнется по графику - с 10 января. Детальный график по области можно посмотреть . В Хмельницком дети будут учиться до 30 декабря, а 10 января снова вернутся за парты.

дети будут учиться до 30 декабря, а 10 января снова вернутся за парты. В Кременчуге и Житомире каникулы начнутся 31 декабря, а закончатся - 16 января.

С детальным графиком школьных каникул в 2021-2022 годах можно ознакомиться в нашем материале.