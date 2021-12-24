Зимние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Зимние каникулы в украинских школах по графику Минобразования должны начаться в субботу, 25 декабря, а за парты дети вернутся 10 января 2022 года. Из-за карантинных ограничений в ряде регионов власти изменили график зимних каникул, сообщает "РБК-Украина".
Средние учебные заведения имеют право самостоятельно устанавливать даты зимних каникул и переносить их в зависимости от проблемы с отоплением, высокого уровня заболеваемости коронавирусом, гриппом или другими вирусными заболеваниями.
25, 26 и 27 декабря в Украине - выходные дни. Поэтому, в школах, где решили продлить учебный год, дети будут учиться 28, 29, 30 и 31 декабря.
- В Киеве школьники уйдут на каникулы 25 декабря. За парты дети вернутся 10 января.
- В Харькове дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.
- С 25 декабря на каникулы уйдут школьники в Ровно, Чернигове, Полтаве, Луцке, Сумах, Днепре и Кривом Роге.
- Во Львове ученики младших классов отправятся на каникулы с 25 декабря, а вот средние и старшие классы во многих школах города пойдут отдыхать с 27-28 декабря.
- В Кропивницком школы продолжили учебный год до 27-30 декабря. Обучение начнется по графику - с 10 января. Детальный график по области можно посмотреть тут.
- В Хмельницком дети будут учиться до 30 декабря, а 10 января снова вернутся за парты.
- В Кременчуге и Житомире каникулы начнутся 31 декабря, а закончатся - 16 января.
С детальным графиком школьных каникул в 2021-2022 годах можно ознакомиться в нашем материале.
по теме
В Министерстве образования Украины уже утвердили рекомендованный график школьных каникул 2021-2022, но в некоторых регионах дети уйдут на зимний отдых позже
Замість святкових ранків із костюмами та співами в цій лікарні Барселони діти борються за життя. Від початку пандемії тут запровадили суворі карантинні обмеження. Окрім медичного персоналу та рідних пацієнтів, іншим сюди - зась.
Замість подарунків - похід у поліцію. Таке незвичне бажання до свят загадали школярі Тернополя. Правоохоронці запросили дітей на екскурсію до обласного управління.
Не обійшлося в новорічному загоні й без вірних помічників Санти - ельфів. Попри велике фізичне навантаження, пожежники запевняють: до дітей прийдуть і наступного року.
Подарунки отримали маленькі пацієнти шести лікарень, а до кінця року Миколай привітає ще майже три тисячі дітлахів. Армійці дарують солодкі презенти та бажають малюкам якнайшвидше одужати.
Подарувати казку та віру в диво. З такою місією у Запоріжжя завітали кілька десятків помічників Святого Миколая. Напередодні новорічних свят вже за традицією чарівники навідуються у гості до дітей з інвалідністю.