Марина Дегтярь, мать устроившего смертельную аварию в Харькове Николая Харьковского, заявила, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну права управлять машиной. Она также заявила, что забрала второй комплект ключей и документы на авто за границу после того, как ее сын попался за рулем родительского авто.



Об этом женщина заявила во время скайп-включения в эфире одного из украинских телеканалов. Сама она продолжает находиться за границей.



Ранее пострадавшая сторона заявляла, что будет добиваться для родителей Харьковского ответственности, ведь считает их причастными к тому, что их несовершеннолетний сын разъезжал по городу без прав.



Адвокат пострадавших указывал, что тактика родителей будет направлена на уход из-под удара, чтобы ответственность в итоге понес лишь их сын.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.