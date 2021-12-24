Львівщину засипає снігом: комунальники не поспішають розчищати автошляхи [ Редактировать ]
Львівщину майже добу засипає снігом. Синоптики прогнозують продовження хуртовин. Вранці негода паралізувала рух у Львові. На те, щоби дістатися до роботи деяким львів'янам знадобилося кілька годин. Місто зупинилося в заторах через те, що комунальники не розчистили шляхи.
Львівщину засипати снігом почало ще напередодні ввечері. Замело всі шляхи. Вантажівки буксували і не могли здолати підйоми. Побільшало й аварій.
Уранці зима паралізувала рух транспорту і в самому Львові. У заторах людям довелося простояти вдвічі довше звичайного.
-Центральні дороги взагалі не розчищені, можливо, посиплені, але їх ніхто не розчищав від снігу .
Самі ж водії розповідають: снігоприбиральну техніку на вулицях Львова бачили хіба ближче до обіду.
Віктор, водій:
Жахливо, із самого ранку вночі ніхто не прибирав, тобто я із самого ранку виїхав, я таксую і жахливо було.
Семен Халак, водій:
Слизько, скажем так, побачив я очистку доріг десь в порядку першої години.
Якщо тротуари біля головних доріг комунальники розчищали спеціальною технікою, то бічні вулиці залишилися засніженими. Львів'яни просто грузнуть...
Світлана Миколаївна, жителька Львова:
Я від дому йду – не почищено, нічого, тяжко йти під ногами там лід, бачите, ледве - ледве йду потихенічко.
Лариса Шніцар, жителька Львова:
-Не почищено переважно. На жаль. - Важко? - Важко, пішки ходити важко.
Упоратись зі снігом не просто. Двірничка пані Ірина від шостої ранку не випускає лопати з рук.
Ірина Пуцило, комунальниця:
Ще би то трошки помагав би то трактор, то було би пів біди, а трактор не помагає. Руки знаєте, вже відвалюються. А другий раз мушу вийти, бо то є наша тово праця.
Радіють снігопаду тільки дітлахи. Після школи на вулицях міста насолоджуються грою в сніжки.
-Бери сніжку, а ще краще снігову бабу, сніжок такий сьогодні гарний, ліпучий.
А поки діти граються, у Львівській міськраді роздають догани. 16 приписів за погане прибирання міста отримали керівники комунальних відділів. Синоптики ж прогнозують і на завтра в місті та області хуртовини та налипання мокрого снігу.
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