Низка країн звинувачує уряд РФ у допомозі "вагнерівцям" у Малі. Спільну заяву зробили 13 країн. Серед них - Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою в Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил у країні.

У вересні стало відомо, що російська військова компанія - Wagner Group - уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним - найманці навчатимуть тамтешніх армійців. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК Вагнера.