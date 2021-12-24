Різдво врятоване. Велика Британія не запроваджуватиме додаткових обмежень на свята. А уряд відшкодує підприємствам збитки від "Омікрону". Скільки британська влада готова платити бізнесменам? Розповість Світлана Чернецька з Лондона.

У середмісті Лондона незвично тихо. Ані тобі передріздвяної метушні, ані гучних завчасних святкувань. Зовсім не такими передноворічні дні уявляли собі власники магазинів та ресторанів.

Алі Зіяеддін, менеджер ресторану:

Щотижня стає дедалі тихіше. З огляду на те, що нам довелося пережити за час пандемії, це страшна біда. Ми були не просто на колінах, ми лежали на животах і лише почали ставати на ноги. А тут знову вибивають з-під них ґрунт.

Блискавичне поширення нової мутації коронавірусу спричинило природний локдаун. Коли теоретично всі заклади мали би працювати. Але фізично - нікому їх відвідувати, і так само нікому в них працювати. У театральному напрямі Вест Енд уже закрили кілька мюзиклів. Бо багато акторів злягли з "Омікроном".

Серед скасованих мюзиклів - легендарний "Король Лев", нове шоу Ендрю Ллойда-Веббера "Попелюшка" і ще з десяток вистав. А це означає нові фінансові втрати для сфери розваг. Тож уряд знову оголошує про додаткову підтримку підприємств.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Нинішня ситуація особливо складна для тих, хто працює в індустрії розваг та готельного бізнесу. Тому ми оголошуємо про нові заходи для підтримки людей та підприємств. Насамперед ми виділили додатковий мільярд фунтів на ґранти.

Тобто тепер ресторан Алі зможе отримати до шести тисяч фунтів одноразової допомоги - це понад 200 тисяч гривень. А театрам більше не доведеться оплачувати лікарняні хворих акторів - гроші відшкодують з держбюджету. Проте радість від новини про фінансову підтримку затьмарює імовірність оголошення нового локдауну після свят.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Немає сумнівів, що "Омікрон" і далі шириться з небаченою швидкістю. Ситуація залишається надзвичайно складною. І природно, що я не можу пообіцяти, що після Різдва ми не запровадимо жодних додаткових обмежень.

Рішення щодо посилення карантину ухвалять на підставі нових даних щодо "Омікрону". Адже досі невідомо, наскільки тяжкий перебіг у нової мутації.

Уряд закликає британців відповідально поставитися до святкувань. Насамперед - робити безплатні тести на коронавірус перед відвідинами літніх родичів, регулярно провітрювати кімнати і для додаткового захисту щепитися третьою дозою вакцини.