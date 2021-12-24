Здійснити новорічні мрії малечі Миколаєва взялися працівники місцевого порту. Але з умовою - бажання треба було... намалювати.

Що хочуть сучасні діти під ялинку? І чи справдилися їхні очікування? Бачили наші кореспонденти.

Я жду новогодних праздников - они дарят радость, всегда весело, подарки - это очень приятно.

Хоча Артем вважає себе дорослим - усе ж таки він уже чотирикласник, та у що-що, а в новорічні дива, каже - вірить. І з цікавістю береться розгортати свій святковий пакунок.

-И придумал, чтобы заказать постель по теме Майнкрафт, потому что это моя любимая игра.

Аби бажання здійснилося, діти мали омріяний подарунок намалювати. Таку традицію започаткували працівники миколаївського порту "Ніка-Тера". Там узялися допомагати громадській організації "Усмішка дитини", яка опікується понад двома сотнями сімей, в яких виховують малюків із ментальними порушеннями.

Світлана Орел, начальник відділу з адміністративної роботи порту "Ніка-Тера":

Ты как волшебник, идешь выбираешь и понимаешь, что благодаря тебе, благодаря коллегам еще несколько деток встретят этот новый год с блеском в глазах и с улыбкой на лице.

Діти надсилають листи, а портовики вже втілюють написані в них мрії - у життя.

Олена Корсунська, представниця ГО "Усмішка дитини":

Так як у нас дітки, скажімо так, особливі, у процесі малювання приймають участь всі, я наприклад, малювала з сином. Малюють те, про що мріють.

Свої новорічні подарунки до свят від "Ніка-Тери" отримали і в Центрі реабілітації для дітей з інвалідністю "Мрія", вище професійне училище суднобудування і дві школи-інтернати.

Світлана Митько, в.о. директора Миколаївської спеціальної школи №6:

Допомагають нам в різних питаннях: подарунки на свята, подарунки на наші ювілейні дати нашого закладу, ремонтні роботи.

Підтримувати дітей уже стало традицією для миколаївського порту "Ніка-Тера", який входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Алім Агакішієв, начальник порту "Ніка-Тера":

В основном это категория детей, которыми являются дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети с тяжелыми заболеваниями, которые воспитываются и растут в семьях, у которых нет возможности даже на самое необходимое, уже не говоря о подарках. Хочется, чтобы у этих детей были равные возможности для полноценной и радостной жизни.

Таке "різдвяне диво" для дітей портовики влаштовують уже третій рік поспіль.