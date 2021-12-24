Працівники миколаївського порту здійснили новорічні мрії малечі [ Редактировать ]
Здійснити новорічні мрії малечі Миколаєва взялися працівники місцевого порту. Але з умовою - бажання треба було... намалювати.
Що хочуть сучасні діти під ялинку? І чи справдилися їхні очікування? Бачили наші кореспонденти.
Я жду новогодних праздников - они дарят радость, всегда весело, подарки - это очень приятно.
Хоча Артем вважає себе дорослим - усе ж таки він уже чотирикласник, та у що-що, а в новорічні дива, каже - вірить. І з цікавістю береться розгортати свій святковий пакунок.
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Аби бажання здійснилося, діти мали омріяний подарунок намалювати. Таку традицію започаткували працівники миколаївського порту "Ніка-Тера". Там узялися допомагати громадській організації "Усмішка дитини", яка опікується понад двома сотнями сімей, в яких виховують малюків із ментальними порушеннями.
Світлана Орел, начальник відділу з адміністративної роботи порту "Ніка-Тера":
Ты как волшебник, идешь выбираешь и понимаешь, что благодаря тебе, благодаря коллегам еще несколько деток встретят этот новый год с блеском в глазах и с улыбкой на лице.
Діти надсилають листи, а портовики вже втілюють написані в них мрії - у життя.
Олена Корсунська, представниця ГО "Усмішка дитини":
Так як у нас дітки, скажімо так, особливі, у процесі малювання приймають участь всі, я наприклад, малювала з сином. Малюють те, про що мріють.
Свої новорічні подарунки до свят від "Ніка-Тери" отримали і в Центрі реабілітації для дітей з інвалідністю "Мрія", вище професійне училище суднобудування і дві школи-інтернати.
Світлана Митько, в.о. директора Миколаївської спеціальної школи №6:
Допомагають нам в різних питаннях: подарунки на свята, подарунки на наші ювілейні дати нашого закладу, ремонтні роботи.
Підтримувати дітей уже стало традицією для миколаївського порту "Ніка-Тера", який входить до Group DF Дмитра Фірташа.
Алім Агакішієв, начальник порту "Ніка-Тера":
В основном это категория детей, которыми являются дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети с тяжелыми заболеваниями, которые воспитываются и растут в семьях, у которых нет возможности даже на самое необходимое, уже не говоря о подарках. Хочется, чтобы у этих детей были равные возможности для полноценной и радостной жизни.
Таке "різдвяне диво" для дітей портовики влаштовують уже третій рік поспіль.
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