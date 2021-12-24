Захід України у сніговому полоні. Уже добу мете не спиняючись. "Швидкі" не можуть дістатися до хворих. Принаймні на Львівщині. Там люди в годинних заторах, аварій на дорогах безліч.

Чому комунальні служби не спрацювали? І хто попри все радіє снігопаду? Христина Гашенко про все розкаже.

Замело всі шляхи! На Львівщині добу сніжить без перестанку. Вантажівки буксують: підйоми для них - неабиякий виклик. Аварій на дорогах безліч.

Зранку все місто стало. У заторах людям довелося стояти вдвічі довше звичайного.

-Центральні дороги взагалі не розчищені, можливо, посиплені, але їх ніхто не розчищав від снігу .

Самі ж водії розповідають: снігоприбиральну техніку на вулицях Львова бачили хіба ближче до обіду.

Віктор, водій:

Жахливо, із самого ранку вночі ніхто не прибирав, тобто я із самого ранку виїхав, я таксую і жахливо було.

Семен Халак, водій:

Слизько, скажем так, побачив я очистку доріг десь в порядку першої години.

Якщо тротуари біля головних доріг комунальники розчищали спеціальною технікою, то бічні вулиці залишилися засніженими. Львів'яни просто грузнуть...

Світлана Миколаївна, жителька Львова:

Я від дому йду – не почищено, нічого, тяжко йти під ногами там лід, бачите, ледве - ледве йду потихенічко.

Лариса Шніцар, жителька Львова:

-Не почищено переважно. На жаль. - Важко? - Важко, пішки ходити важко.

Упоратись зі снігом не просто. Двірничка пані Ірина від шостої ранку не випускає лопати з рук.

Ірина Пуцило, комунальниця:

Ще би то трошки помагав би то трактор, то було би пів біди, а трактор не помагає. Руки знаєте, вже відвалюються. А другий раз мушу вийти, бо то є наша тово праця.

Радіють снігопаду тільки дітлахи. Після школи на вулицях міста насолоджуються грою в сніжки.

-Бери сніжку, а ще краще снігову бабу, сніжок такий сьогодні гарний, ліпучий.

А поки діти граються, у Львівській міськраді роздають догани. 16 приписів за погане прибирання міста отримали керівники комунальних відділів. Синоптики ж прогнозують і на завтра в місті та області хуртовини та налипання мокрого снігу.