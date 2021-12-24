В Одессе подростки наткнулись на труп младенца [ Редактировать ]
В пятницу, 24 декабря, в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки. На место происшествия вызвали полицию.
Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, тело ребенка лежало в пластиковом пакете. Копы разыскивают родителей ребенка, чтобы установить, как тело оказалось на улице.
Также в полиции открыли производство по ч.1 ст.117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины с примечанием "преднамеренное убийство".
Отмечается, что окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.
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Кроме того, в Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался его изнасиловать. Ребенка со взрослым мужчиной заметили односельчане и сразу же сообщили ее матери.
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