Кому з жінок займати чергу в... військкомат? У Міноборони вирішили уточнити інформацію. Там хочуть дещо скоротити перелік професій, представниці яких повинні ставати на військовий облік. А ще пояснюють: облік - це не мобілізація. Тоді чого чекати жінкам? Карина Вакарєва розкаже і нові вимоги, і нагадає вже ухвалені норми.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Більше як сотня професій потрапили до нового наказу Міноборони про військовий обов'язок для жінок. У списку є й низка популярних фахів - приміром, програмісти, журналісти, юристи, бухгалтери і навіть музиканти. Щоправда, цей список переглянуть і скоротять. Мовляв, є категорії, які не знадобляться Збройним силам у разі воєнної агресії проти України. Власне, тут, у Міноборони уже підготували роз'яснення, куди йти українкам та які документи із собою брати.

Валерій Куценко, начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки:

Цей алгоритм нічим не відрізняється від постановки на військовий облік військовозобов`язаного чоловіка. Тобто жінка військовозобов`язана, яка підлягає - наприклад, бухгалтер, вона повинна перше - повідомити свого керівника підприємства, по-друге, з`явитися до територіального центру комплектування.

На облік поставлять жінок, які відповідають трьом критеріям: спеціальність, вік і стан здоров'я. Тож, якщо вам від 18 до 60 і ви знайшли свою спеціальність у переліку Міноборони, повідомте вашого працедавця про обов'язок стати на облік. Зберіть необхідний пакет документів. А саме - заяву, паспорт чи айді-картку, ідентифікаційний код, три фотокартки 3х4 і ковід-сертифікат. Якщо ви заміжня або ж маєте дітей - треба долучити ці два свідоцтва. Також слід прихопити диплом про освіту. Усе це принести у військомат за місцем реєстрації. А вже там після медкомісії буде зрозуміло, чи поставлять вас на облік.

На все це виділили рік, тобто до кінця 2022го. Інакше - штраф. Для жінки - понад 850 гривень, для її працедавця - більше як 5 тисяч. А ще без довідки з військкомату неможливо буде влаштуватися на роботу, одружитися або змінити місце реєстрації. Тим часом у Міноборони зазначають: жінки служитимуть лише за власним бажанням, а мобілізуватимуть примусово тільки в разі воєнного чи надзвичайного стану.