Гірськолижні курорти страждають від нестачі персоналу у ЄС [ Редактировать ]
Персоналу бракує, а кількість вакансій - зашкалює. Через постійні локдауни та примарні робочі перспективи - цьогоріч гірськолижні курорти зіткнулися з іншою проблемою - нема кому працювати. Людей не вистачає в готелях, барах, ресторанах.
Як тих, хто вирішив піти з туристичної галузі - намагаються повернути на курорт? І чи не постраждає через нестачу рук дозвілля відпочивальників? Розкаже Тетяна Логунова.
Патрісія Грелло-Колом знайомить гостей із новою співробітницею. Власниця готелю у французьких Альпах незадовго до відкриття сезону нарешті знайшла адміністраторку. Попередня звільнилася ще торік - через постійні локдауни та обмеження.
- Це Алія, вона працює в нас трохи менше ніж місяць. - Так, десь із листопада. - Алія вітає гостей, показує їм номери й вирішує всі їхні проблеми.
У готелі пані Грелло-Колом наразі майже сорок вільних вакансій. Бракує покоївок, офіціантів, кухарів. Через пандемію коронавірусу частина співробітників вирішили залишити туристичну галузь і пошукати більш стабільні та надійні робочі місця. Інших - переманили конкуренти.
Патрісія Грелло-Колом, власниця готелю:
Ще влітку ми помітили, що конкуренти намагаються перекупити наших співробітників. Уже тоді стало зрозуміло, що цей сезон буде складним.
На персонал нині полюють усі колеги пані Грелло-Колом. Сезонні ж працівники - крутять носом і обирають найкращі пропозиції.
Алія, адміністраторка готелю:
Цього року в нас дуже сильні позиції. Ми можемо обирати, де хочемо працювати. Тепер рекрутер має сподобатися нам, а не ми йому.
Робочі руки шукають не тільки власники курортних готелів та ресторанів, а й пунктів прокату лиж та спорядження. Співробітників там готові брати з вулиці й вчити з нуля: як правильно підібрати черевики, лижі та інший необхідний інвентар.
Селін Папійо, менеджер пункту прокату лиж:
Спочатку черевики, потім лижі. Зараз я буду вчити персонал, як правильно підбирати розмір для наших клієнтів.
Ерван, новий співробітник пункту прокату лиж:
Я думаю, спочатку буде важко. Адже я нічого про це не знаю. Але в мене є бажання та мотивація, тож я впораюся.
На брак персоналу скаржаться не лише на гірськолижних курортах Франції. В австрійських Альпах - та сама біда. За даними тамтешньої біржі праці, у туристичному секторі нині майже п'ять тисяч вільних вакансій. Не вистачає покоївок, офіціантів, барменів та кухарів. Претендентам пропонують зарплати в кілька тисяч євро, але охочих все одно небагато.
Утім, є й хороші новини. Гірськолижна галузь альпійських курортів працює як годинник. Оператори підйомників та спортивні інструктори не пішли з професії через пандемію. І готові й надалі ставити на лижі любителів активного зимового відпочинку.
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